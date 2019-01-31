Toyota отзывает в РФ кроссоверы Highlander

Компания Toyota отзывает в России 113 кроссоверов Highlander, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Под сервисную кампанию попали автомобили, реализованные в стране в период с 5 ноября 2018 по настоящее время.

Причина сервисной акции заключается в несоответствии машин сертификату одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Согласно данному документу, отозванные кроссоверы должны быть укомплектованы противотуманками с галогенными лампами, в то время как существует вероятность, что вместо них в установлены светодиодные лампы.

Уполномоченные представители «Тойота» оповестят всех владельцев отозванных Highlander о необходимости посещения ближайшего дилера. В рамках сервисной кампании в случае необходимости автопроизводитель бесплатно произведет замену противотуманных фар.