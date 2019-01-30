Toyota намекнула на появление новых спортивных моделей

Компания Toyota может расширить линейку своих спортивных моделей. По информации Autocar, ссылающегося на заявление руководителя японской марки Акио Тойоду, «Тойота» не планирует останавливаться на возрожденной Supra и в будущем будет работать над выпуском других спорткаров.

«Конечно, кроссоверы – это хорошо и они пользуются большой популярностью, но разве есть что-нибудь лучше классического заднеприводного спорткара? Надеюсь, что новая «Супра» будет не последней подобной моделью, которую выпустит Toyota», – заявил глава концерна.

Напомним, что ранее в «Тойота» сообщали о намерении возрождения другого своего культового спорткара MR2, который может вновь выйти на рынок, но уже в виде электрокара.