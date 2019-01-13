ТМ-1131 «Мишка» – автомобиль, который трижды пытались запустить в серию за 10 лет

Автомобиль ТМ-1131 «Туляк», или как его еще называют, «Мишка», был проектом тульского ОАО «Мишка-Тула-Москва». Малолитражка была одной из самых перспективных разработок того времени, но так и не поступила в серийное производство.

Старт проекта был дан в 1997 году, а уже в 1999 году состоялась официальная презентация прототипа. Машина позиционировалась как малобюджетный «народный» автомобиль А-Класса, который был предназначен для использования как обычными людьми, так и людьми с ограниченными возможностями.

Предполагалось, что в 1999 году выпуск автомобиля будет налажен на мощностях Тульского комбайнового завода, ставшего в последствии «ЗИЛом», но в итоге машина так и не встала на конвейер. В будущем предпринималось еще две попытки «воскресить» данный проект, но ни одна из них не увенчалась успехом.

В основе данной модели лежат трубчатый каркас, выполненный из низколегированной стали. Приводился в движение прототип мотором Мемз-307 Украинского Мелитопольского моторного завода рабочим объемом 1,2 или 1,3-литра, выдающим 64 или 70 лошадиных сил соответственно. Стандарт – Евро-3. Расход топлива «Мишки» с такими агрегатами составлял 5,8-литра на 100 километров в смешанном цикле, а максимальная скорость ограничивалась на отметке в 150 километров в час. Трансмиссия – 6-ступенчатая «механика». Дополнительно для автомобиля была возможна установка газового оборудования четвертого поколения.

Проект ТМ-1131 «Туляк» был хорош также тем, что за счет использования в конструкции машины узлов и агрегатов автомобилей «Газель», «Ока», «Таврия» и семейства «ВАЗ» обслуживать «Мишку» можно было бы практически беспроблемно на любых СТО, а поиск запчастей не составил бы особого труда и не ударил бы по карману владельца.