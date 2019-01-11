Tesla сообщила о сокращении модельного ряда

Илон Маск шокировал общественность новостью о том, что приём заказов на электрокары моделей Model S и Model X, оснащённых аккумуляторами на 75 кВтч, прекращается.

В пошлом году американский производитель смог реализовать на домашнем рынке больше 197 тысяч экземпляров своей продукции. И это восхитительный результат для бренда, так как чистый прирост составил почти 300 процентов. Но, Tesla столкнулась с новой проблемой. Из-за роста популярности машин, государство сократило количество федеральных льгот и теперь на покупку электрокара США даёт гражданам не 7 тысяч долларов, а 3 тысячи 750 долларов. В следующем же году скидка и вовсе исчезнет.

В результате компании производителю приходится в этом году погашать обещанные 7 тысяч долларов скидки на авто, заказанные в конце прошлого года, за собственный счёт. Эксперты убеждены, что долго в таком режиме фирма работать не будет и скоро всех ожидает подорожание модельного ряда.

Кроме того, на этом же фоне было решено снять с производства базовые модификации Model S и Model X. Последние заказы можно будет сделать до конца этой недели. Начиная с 14 января в продаже останутся только электрокары, которые оснащаются батареями с ёмкостью в 100 кВтч. Таким образом, машины будут стоить от 94 тысяч долларов. Похоже, Маск идёт на любые жертвы, чтобы удержать прибыльность своей компании. Ведь таким образом он может существенно сократить издержки производства.