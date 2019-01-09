Tesla собирается выпускать в Китае собственные бюджетники

В скором времени в Китайской Народной Республике начнёт свою работу завод американского производителя. И это несмотря на то, что между странами сейчас наблюдаются весьма напряжённые торговые отношения.

Компания Tesla сообщила о том, что строительство первого завода за пределами Америки уже стартовало. Отметим, что в Поднебесной их завод станет первым предприятием, которое имеет стопроцентный иностранный капитал и не потребовало вкладов местных инвесторов. Предполагается, что средний объём производства в год составит около 500 000 экземпляров.

Как стало известно, американцы планируют не только выпускать свои электрокары в Китае, но и вкладывать средства в продвижение продукции на местном рынке КНР. Официальные размеры инвестиций пока держатся в тайне, однако, сумма составляет не менее 5 миллиардов долларов.

Первые электрокары с конвейера нового завода должны сойти уже в следующем году. Предполагается начать производство с так называемого бюджетника бренда, Model 3. Премиальные же машины будут продолжать доставлять в Китай из США. Позже на новом заводе начнут выпуск эклектического кроссовера Model Y, о котором у инсайдеров до сих пор нет никакой информации. Известно лишь, что для него бренд разрабатывает собственную уникальную платформу.