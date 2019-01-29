Suzuki представила обновленный хэтчбек Baleno

Компания Maruti Suzuki представила обновленную версию своего хэтчбека Baleno. Продажи новинки будут вестись исключительно на индийском авторынке, где за минувший, 2018 год было реализовано порядка 210 тысяч единиц этой модели.

Популярность хэтчбека заставила «Сузуки» «выкатить» его обновление раньше, чем было запланировано.

От своего предшественника рестайлинговый Baleno отличается бамперами, радиаторной решеткой, «противотуманками» и колесными дисками. В интерьере хэтчбека использовались более качественные материалы отделки, а также появилась новая мультимедиа.

В моторную линейку нового Suzuki Baleno вошли те же двигатели, которыми комплектовался предыдущий «Балено» – это 1,2-литровый атмосферный бензиновый агрегат на 83 лошадиные силы, а также 1,3-литровый «дизель» на 75 «скакунов». Связку им составит бесступенчатый «вариатор» и классическая МКПП.

Ценник базовой комплектации обновленного Suzuki Baleno составляет 7 тысяч 700 долларов.