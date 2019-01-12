Суточная аренда Lamborghini Urus обойдется в 88 тысяч рублей

Отечественная компания «Октан», специализирующаяся на прокате автомобилей, сообщила о том, что в ее парке появилась новая модель. Речь идет об итальянском кроссовере под названием Lamborghini Urus.

Согласно опубликованному прайс-листу, стоимость посуточной аренды автомобиля составит 88 тысяч рублей. При этом обеспечительный платеж за машину составит еще 60 тысяч рублей.

В стоимость проката входит страховка от ущерба или угона, техническое обслуживание, сезонная смена покрышек и предоставление подменного автомобиля в случае поломки арендованного. Максимальный пробег в сутки –250 километров. При превышении данного порога за каждый следующий километр придется дополнительно заплатить по 30 рублей.

Напомним, что итальянский кроссовер Lamborghini Urus комплектуется 4-литровым мотором V8, мощность которого составляет 650 лошадиных сил при 850 Нм крутящего момента. Связку ему составляет 8-диапазонный «автомат» ZF. С места до первой «сотни» кроссовер разгоняется всего за 3,6-секунды. Максимальная скорость Urus составляет 305 километров в час.