Суперкар Jaguar из фильма о «Бонде» выставлен на продажу

Дилерский центр Kaaimans International, расположенный в Великобритании, выставил на продажу суперкар Jaguar C-X75. Уникальность этой машины заключается в том, что она принимала участие в съемках 24-го фильма о похождениях агента Ми-6 – Джеймса Бонда – «Спектр». Примечательным является тот факт, что цена автомобиля не разглашается.

Об автомобиле также известно не так много, как обычно это бывает. По некоторым данным, выставленный на продажу суперкар является одним из четырех, которые использовались каскадерами при съемах фильма «Спектр». Машина построена специально для участия в фильме.

Купе укомплектовано 8-цилиндровым оппозитным двигателем, рабочий объем которого равен 5 литрам. Мощность мотора неизвестна.

Суперкар разрабатывался командой Jaguar с 2011 года, но так и не вышел в продажу, поскольку в компании не были уверены в его популярности из-за высокой цены в 1 миллион 115 тысяч долларов.