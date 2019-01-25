Subaru остановил производства авто по спорной причине

Стало известно об остановке производства новых автомобилей бренда Subaru. Официальная версия – обнаружение дефекта электроусилителя руля у трёх моделей.

Эксперты не исключают, что остановка основной производственной площадки фирмы, которая занимается выпуском большей части машин, связана с этим весьма опасным дефектом. Ведь автомобиль с такой неисправностью может нести потенциальную угрозу и для его пассажиров, и для других участников движения. В частности, при повороте руль может практически заклинить, и чтобы его повернуть, понадобиться приложить немалые усилия.

Сообщается, что проблемы могут коснуться модели XV, Impreza и Forester. Однако, ни одна из машин ещё не покинула производство, а значит кампании по отзыву не будет. Планируется запустить конвейер уже через несколько дней, однако, даже недельный простой может закончиться для компании убытками в 100 миллионов долларов.

Некоторые же эксперты полагают, что причина для остановки производства абсолютно другая. Ведь сейчас результаты продаж фирмы на мировом рынке далеки от оптимистических. Производитель указывает на высокие показатели реализации в Америке, там недавно был зафиксирован новый рекорд. Однако, если изучить детализацию продаж, становится ясно, что американцам по душе только паркетник Ascent, тогда как другие модели регулярно показывают отрицательную динамику.