Стало известно, когда Renault Dokker Stepway появится в России

Компания Renault раскрыла предварительную дату старта продаж на российском авторынке внедорожной версии «каблучка» Dokker с приставкой Stepway.

Сообщается, что автомобиль доберется до нашей страны уже в первом полугодии 2019 года. Отличаться от обычного «Доккер» версия «Степвей» будет наличием пластикового обвеса вдоль кузова, в том числе на бамперах, а также увеличенным клиренсом. Кроме того, в элементах отделки салона появятся новые элементы.

Ожидается, что на рынок Dokker Stepway выйдет с двумя вариантами двигателей. В качестве первого выступит бензиновый 1,6-литровый агрегат на 82 лошадиные силы, а второго – 1,5-литровый двигатель, работающий на «тяжелом топливе», с отдачей в 90 «лошадей». Пару обоим агрегатам составит механическая коробка передач.

Напомним, что обычная версия «каблучка» Renault Dokker доступна на российском авторынке с декабря 2017 года.