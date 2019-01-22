Стали известны лучшие и худшие б/у автомобили в России

Эксперты подготовили ТОП наиболее надежных подержанных автомобилей, продававшихся в течение 2018 года на российском авторынке. Рейтинг составлен аналитиками сервиса CarPrice в рамках проекта Awards, в котором за прошедший год выбирались лучшие и худшие автомобили по надежности и состоянию кузова.

В категории «техническое состояние» лидирующие позиции в ТОП-е заняли: Infiniti QX50 (рестайлинг), Mazda CX-5 (рестайлинг) и Land Rover Discovery Sport. Вся тройка набрала максимальное количество баллов (5). Чуть недотянул до пяти баллов рестайлинговый Lexus RX 3 поколения, получивший 4,98 балла. Пятым стал внедорожник Toyota Highlander (также 4,98 балла). BMW 4er удостоился отметки в 4,96 балла, как и рестайлинговый Toyota Land Cruiser 200 второго поколения.

По показателю «сохранность кузова» лидером 2018 года стал японский Lexus NX. Вторую строчку заняла BMW 4-Series, а ТОП-3 замкнул Toyota Highlander. В десятку также вошли: Land Rover Range Rover Evoque, Mazda CX-5, Toyota LC Prado, Mercedes C-Class, Audi A7, BMW X5 и Toyota LC 200.

В списке наименее надежных автомобилей 2018 года первое место досталось рестайлинговому Daewoo Matiz – из 5 максимальных баллов автомобиль получил 3,35. Чуть лучше дела обстоят у Lifan Smily – 3,72 балла. Третьим по этому показателю стал Lifan Solano – 4,03 балла. Четвертым и пятым – Peugeot Partner рестайлинг и Citroen DS4 – 4,04 и 4,05 балла соответственно.

Во второй десятке список худших по надежности 3-5-летних машин распределился следующим образом: Great Wall Hover H6 – 4,18 балла, Daewoo Nexia (рестайлинг 1 поколения) – 4,20 балла, Daewoo Gentra второго поколения – 4,21 балла, Peugeot 301 – 4,23 балла.

В категории «худшее состояние кузова» первая позиция оказалась за Geely MK Cross (2,04 балла). Рядом с китайцем расположилась отечественная Lada-2114 (2,1 балл). Третьим стал Lifan Solano первой генерации (2,14 балла), а четвертым и пятым – Nissan Tiida первого поколения в рестайлинге (2,29 балла) и Lada 4×4 (2,39 балла).

С пятого по десятое места заняли следующие модели: УАЗ «Патриот» (первый рестайлинг), Lifan Smily, Lada Kalina первой генерации, Daewoo Matiz, а также Geely Emgrand EC7.