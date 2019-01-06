Спорткар Lada Revolution продают в Самаре за 1,5 млн рублей

В Самаре один из автосалонов выставил на продажу два экземпляра гоночных спорткара Lada Revolution. Обе машины были собраны в 2006 году. Разработкой этой модели занималось автоспортивное подразделение «АвтоВАЗа».

Среднемоторный споркар был официально представлен в 2003 году, а в 2004-м на этих машинах в России стартовал собственный монокубок, в которых принимал участие первый российский гонщик в Формуле-1 Виталий Петров.

На продажу выставлены два Lada Revolution – первый экземпляр выкрашен в красный цвет, а второй в ярко-желтый. Пробег обеих машин 1200 километров.

Приводит в движение среднемоторые родстеры 1,6-литровый бензиновый мотор на 165 лошадиных сил. Привод – задний. Задняя подвеска – McPherson с газонаполненными амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости. Тормоза – AP Racing.

Стоимость одного такого гоночного спорткара «Лада» составляет 1 миллион 550 тысяч рублей.

Стоит отметить, что, так как автомобили являются исключительно гоночными, выезжать на них на общественные дороги запрещено, поэтому их будущему владельцу ездить на них придется только по гоночному треку.