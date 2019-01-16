Спортивный седан WRX STI S209 представили в Детройте

На Детройтском автосалоне 2019 года (NAIAS) состоялась официальная презентация особой версии седана WRX STI с приставкой S209, которую будут продавать исключительно в США. Мы писали об этой модели неделю назад, когда «Субару» опубликовала первый тизер этой модели.

Автомобиль является самой быстрой серийной машиной из STI. Приводит в движение его 2,5-литровый 4-цилиндровый оппозитный двигатель на 345 лошадиных сил. Связку мотору составляет 6-скоростная механическая трансмиссия.

Подвеска WRX STI S209 также подверглась доработкам. Так, инженеры использовали в качестве амортизаторов продукцию фирмы Bilstein, другие пружины и увеличенный стабилизатор поперечной устойчивости, а 19-дюймовые диски BBS обули в покрышки Dunlop SP Sport Maxx GT600A.

Внешне отличить STI S209 от обычного STI можно по наличию на крышке багажника карбонового антикрыла, другим бамперам, а также крыше из углеволокна.

Суммарно будет собрано всего 200 единиц этой модели. Ее продажи стартуют в Северной Америке в конце этого года.