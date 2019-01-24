Спасение городского автобуса из снежного плена тремя внедорожниками

Очевидцы засняли спасение из снежного плена городского автобуса в городе Монреаль (Канада). Для того, чтобы вызволить автобус из снежного заточения, в которое он попал неподалеку от одной из остановок, вызвались водители двух внедорожных «Тойот» – 4Runner и Sequoia, а также Jeep Wrangler.

Три машины проложили между собой трос с целью более эффективного буксира, однако выдернуть автобус из сугроба даже таким образом удалось отнюдь не с первого раза, хотя в итоге усилиями внедорожников автобус с пассажирами все-таки удалось вызволить из снежного заточения.