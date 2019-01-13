Советский ГАЗ-М18 без педали сцепления, так и не вышедший в продажу

В истории советского автопрома было немало весьма интересных моделей, которые так и не поступили в серийное производство. Одной из них является прототип ГАЗ-М18, собранный только в двух экземплярах, предназначенных для тестов.

Еще в далеком 1955 году инженерам Горьковского автозавода было дано задание разработать микроавтомобиль для инвалидов, а в 1958 году появился на свет ГАЗ-М18, одной из главных «фишек» которого оказалось отсутствие педали сцепления. Вместо этого машина получила гидротрансформатор от ГАЗ-21 «Волга».

Главной задумкой авторов данного проекта было использования транспортного средства инвалидами. В итоге для этих целей получился полноценный автомобиль с цельнометаллическим кузовом, оснащенный 2-цилиндровым мотором и независимой, торсионной подвеской.

К сожалению, руководство «ГАЗ» автомобиль не оценило, посчитав, что он окажется для бюджета слишком дорогим, в итоге утвердив для этих целей компактный С-3А с брезентовым верхом и мотором от мотоцикла. С-3А в итоге собирали на мощностях Серпуховского мотоциклетного предприятия.