Состояние кузова 6-летней Skoda Octavia удивило автомобилистов

В Сети активно обсуждаются фотографии 6-летней Skoda Octavia, выпущенной в 2012 году. Владелец этой машины проехал на ней менее 100 тысяч километров, но за этот период лакокрасочное покрытие кузова автомобиля приобрело весьма непривлекательный вид.

Так, задние колесные арки частично облезли, а краска на них вздулась. Аналогичные проблемы видны и на боковых порогах, где краска отслоилась, демонстрируя ржавые участки металла. Передние арки также подверглись повреждениям, а очаги коррозии начали проявляться даже на стыках пластиковых элементов с кузовом.

Примечательно, но по словам владельца ржавой «Октавии», его машина была покрыта бронепленкой, но даже она не оберегла кузов автомобиля.

Комментарии к данному посту оказались весьма противоречивыми. Некоторые из них предполагали, что причина такого состояния машины некачественный кузовной ремонт, проведенный с машиной после ДТП, несмотря на заявления хозяина, что авто было не бито, не крашено. Среди других предположений звучали: «Слабая адгезия грунта с металлом из-за цинка», «отсутствие брызговиков спереди» и другие.