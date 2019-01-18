Состоялась официальная премьера Citroen C3-XR

В средствах массовой информации Китая появились первые реальные фотографии обновлённого кроссовера фирмы Citroen. Новинка получила новые дизайнерские элементы и короткую моторную гамму.

Первые снимки C3-XR попали в сеть ещё в начале осени этого года. Однако, после официальной презентации удалось получить фотографии лучшего качества, а также появилась возможность детально рассмотреть интерьер субкомпактного паркетника.

Как оказалось, именно в салоне произошли самые разительные изменения. В частности, передняя панель модернизирована до неузнаваемости: появились хромированные элементы, дефлекторы обдува получили сдвоенную модификацию, появилась современная система мультимедиа с крупным тачскрином, а также обновилось оформление центрального тоннеля.

Эксперты убеждены, что моторная гамма этой модели была пересмотрена для того, чтобы покупатели обращали внимание и на другие автомобили марки. Так, на этот раз новинка может работать за счёт мотора на 1.2 литров с отдачей в 116 лошадиных сил. В базовой версии может быть установлен мотор ёмкостью в 1.6 литра с отдачей в 117 лошадиных сил.

Пока что нет информации о старте международных продаж, хотя в РФ модель могла бы пользоваться большой популярностью. А дилеры Поднебесной получат первые экземпляры машины уже в начале весны этого года.