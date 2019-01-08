Составлен ТОП самых популярных в РФ автомобилей с МКПП

Согласно статистике, за 11 месяцев 2018 года объем реализации новых легковушек в России, оснащенных механической трансмиссией, составил 663 тысячи единиц, что соответствует 44 процентам всего рынка страны.

Эксперты издания «Автостат» подготовили ТОП брендов, которые за отчетный период продали в РФ больше всего машин с «механикой».

Лидером по этому показателю остается отечественная Lada – 295 тысяч 400 штук.

Строчкой ниже по этому показателю располагается Renault с результатом в 94 тысячи реализованных машин с МКП. Тройку замыкает южнокорейская Kia с 41 тысячей 400 автомобилей.

В ТОП-5 также вошли Hyundai и Volkswagen – 39 тысяч и 32 тысячи 900 реализованных машин с механической коробкой передач.

Вторая десятка расположилась следующим образом: Skoda (27 тысяч 800 единиц), Nissan (26 тысяч 100 штук), Chevrolet (25 тысяч 700 машин), УАЗ (18 тысяч 100 автомобилей) и Datsun (15 тысяч экземпляров с МКПП).