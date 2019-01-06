Составлен ТОП самых популярных дизельных автомобилей в РФ

Согласно официальной статистике, собранной за период с января по ноябрь 2018 года, на российском авторынке было реализовано 122 тысячи 500 единиц новых легковушек, оборудованных дизельными моторами, что соответствует 8,1% от общего объема рынка страны.

Самой популярной маркой, автомобили которой российские покупатели приобретают с дизельными двигателями, стала Toyota – 23 тысячи 500 реализованных машин.

Строчкой ниже по этому показателю идет BMW – 19 тысяч 700 единиц.

ТОП-3 замыкает Volkswagen с результатом в 10 тысяч 700 купленных дизельных автомобилей за отчетный период.

Четвертым и пятым стали Mitsubishi и Mercedes-Benz – 9 тысяч 900 и 9 тысяч 800 штук.

Вторая десятка распределилась следующим образом: Kia (9 тысяч 600 единиц), Renault (7 тысяч 500 автомобилей), Land Rover (7 тысяч 400 штук), Hyundai (5 тысяч 300 машин) и Audi (4 тысячи 400 авто).