Составлен ТОП самых популярных автомобильных цветов 2018 года

Эксперты известного лакокрасочного производителя BASF Coatings опубликовали отчет, в котором назвали самые популярные цвета автомобильной краски за 2018 год.

По результатам исследования компании, в минувшем году наибольшей популярностью среди автолюбителей (80%) пользовались так называемые ахроматические цвета, которые нельзя получить смешиванием основных цветов (белый, черный, серый и серебристый).

Как и в 2017-м, самым популярным автомобильным цветом в 2018 году стал белый – 41% покупателей. При этом наибольшая популярность белого цвета была зафиксирована в Китае, где доля таких машин составляет 60%.

На второй строчке располагается черный – 16%. Тройку лидеров замыкает серый – 13%.

Четвертым и пятым стали серебристый, а также синий и его оттенки – 9% и 8% соответственно. Далее идут красный (7 процентов) и коричневый (2 процента).

В числе аутсайдеров по популярности значатся: золотистый, зеленый, оранжевый и фиолетовый.