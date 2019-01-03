Составлен ТОП самых популярных авто в РФ с АКПП

Российские автомобильные аналитики составили рейтинг самых популярных в стране автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией. Статистические данные приводит издание «Автостат».

Согласно отчету, опубликованному экспертами, за период с января по ноябрь 2018 года в России было приобретено 168 тысяч автомобилей Kia, оборудованных «автоматом».

На второй строчке по этому показателю идет Hyundai – 123 тысячи реализованных автомобилей с АКПП.

ТОП-3 замкнула Toyota с 90 тысячами проданных машин с автоматической коробкой передач.

Четвертым и пятым стали Volkswagen и Nissan, а во второй десятке расположились: Skoda, Mitsubishi, Renault, BMW и Mercedes-Benz.

Суммарно же, с начала 2018 года в России было реализовано 849 тысяч новых легковушек с автоматической коробкой передач, что соответствует 56% от общего объема рынка страны.