Составлен ТОП самых непопулярных автомобилей в России

Согласно отчету аналитиков АЕБ (Ассоциация европейского бизнеса) за 2018 год на российском авторынке было реализовано порядка 1 миллиона 800 тысяч новых легковых автомобилей. Самые популярные в стране модели в различных сегментах хорошо известны, но несмотря на рост рынка по продажам в стране есть и аутсайдеры. Эксперты портала Autonews назвали такие автомобили.

Наименее популярной моделью на российском авторынке за 2018 года оказался седан Geely Emgrand GT – 14 реализованных машин.

Чуть лучше ситуация сложилась для Cadillac CTC – на 1 проданный автомобиль больше – 15 машин.

Третье место антирейтинга досталось Peugeot 308 – 16 автомобилей.

Четвертым и пятым стали BMW i8 и Toyota Prius – 18 и 23 реализованные машины за год соответственно.

Во второй пятерке самые непопулярные автомобили в стране за минувший год распределились следующим образом: 6-е место: Fiat 500 – 24 машины, 7-е место: Nissan GT-R – 25 автомобилей, 8-е место: Jaguar F-Type – 31 авто, 9-место: Audi A3 Sportback – 35 единиц, а десятку замкнул кроссовер SsangYong Tivoli XLV – 38 проданных автомобилей.