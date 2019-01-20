Составлен ТОП автомобилей, которые не хотят продавать их владельцы

Американские аналитики из агентства iSeeCars опубликовало результаты исследования, проведенного в 2018 году.

Главной целью данного исследования было выяснение, с какими автомобилями, которые приобретались в США новыми, их владельцы не хотят расставаться.

Первым выводом из результатов своего опроса американские эксперты назвали тот факт, что большинство моделей, которые их владельцы не спешат продавать, относятся к сегменту кроссоверов и внедорожников (SUV), а вторым – все они относятся к марке Toyota. Несмотря на то, что средний срок владения автомобилем в США составляет около 7 лет, многие американцы ездят на своих «Тойотах» по 15 лет и более.

Лидером по данному показателю оказался Toyota Highlander (18,5% первых владельцев этого кроссовера не расставались с ним более 15 лет). На второй строчке идет Toyota Prius (16,2% владельцев). ТОП-3 замыкает Toyota Sienna (16,1 процент владельцев).

Четвертым и пятым стали Toyota Tundra (14,1%) и Toyota Sequoia (13,5%).

Вторая десятка распределилась следующим образом: Toyota Tacoma (13,4%), Toyota RAV4 (12,1%), Toyota Camry (11,5%), Toyota 4Runner (11,2%) и Toyota Avalon (10,8%).