Составлен ТОП-5 автомобилей, которые лучше не покупать

Как известно, стоимость машины на вторичном рынке и цена ее будущего обслуживания порой могут двигаться абсолютно в разных плоскостях. Эксперты составили пятерку моделей автомобилей на российском вторичном рынке, которые точно не стоит покупать с рук, если в кармане нет достаточной суммы на их последующий ремонт и обслуживание.

Первое место в этом ТОП-5 занял немецкий Volkswagen Phaeton, средний ценник на который составляет на “вторичке” около 600 тысяч рублей. Соглашаться на приобретение подержанного “Фаэтона” можно, только если есть как минимум 130 тысяч рублей на ремонт пневмоподвески, которая часто выходит из строя, а также блока управления клапанами.

Второе место в данном рейтинга занимает Audi A8 D3, приблизительная стоимость которого в подержанном состоянии равна 550 тысячам рублей. Как и Phaeton, автомобиль оснащается ненадежной пневматической подвеской, которая регулярно ломается, а алюминиевый кузов машины с годами подвергается коррозии.

ТОП-3 замыкает Mercedes-Benz A-Class W168, который сейчас можно купить всего за 200 тысяч рублей. Минусом этого автомобиля являются его компактные размеры, которые вынудили инженеров “Мерседеса” расположить все агрегаты в моторном отсеке максимально близко друг к другу. Из-за того, что добраться практически до любой детали под капотом этой модели крайне непросто, стоимость ее обслуживание гораздо выше, чем у обычных автомобилей.

Четвертым и пятым эксперты издания “Слово и Дело” назвали Range Rover II за 300 тысяч рублей (проблемы с кнопками и приборной панелью), а также Mercedes-Benz S-Class W220 за 200 тысяч рублей (также проблемная пневмоподвеска).