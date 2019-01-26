Составлен ТОП-10 самых ожидаемых в РФ автомобилей в 2019 году

Несмотря на продолжающийся рост цен на автомобили в России, подталкивающий россиян меньше покупать новые легковые машины, и переключаться на вторичный рынок, автопроизводители не готовы отказываться от лакомого куска покупателей и готовят в 2019 году немало новинок.

На автомобильном сайте «Авто.ру» был проведен опрос, в котором посетителей портала попросили назвать самые на их взгляд ожидаемые модели автомобилей, запланированные к выходу в РФ в этом году. Всего в голосовании приняли участие десять моделей машин и 16 тысяч человек.

Согласно результатам опроса, наиболее ожидаемой новинкой среди российский автолюбителей является новое поколение Toyota RAV4, которое поступит в реализацию в нашей стране в сентябре.

Вторая строчка досталась еще одному кроссоверу – на этот раз французскому под названием Renault Arkana. Производство этой модели будет осуществляться на мощностях завода «Рено» в Москве.

Тройку лидеров замкнул чешский «паркетник» Skoda Karoq, который заменит на российском рынке хорошо известный россиянам Yeti.

Четвертым и пятым стали: 3-рядный BMW X7 и купе-универсал Kia Proceed соответственно.

Отечественная Lada Vesta Sport по результатам данного опроса оказалась только на шестой позиции. Далее расположились: BMW 3-Series, Mercedes-Benz GLE, Hyundai i30N и Porsche 911.