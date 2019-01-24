Skoda анонсировала новый кроссовер Kamiq

Компания Skoda опубликовала видеотизер своего нового европейского субкомпактного кроссовера, который, судя по ролику, получит название Kamiq. Автомобиль спроектирован на концепт-каре Vision-X, представленном в прошлом году. Как и предполагалось ранее, новинка будет использовать в качестве названия слово, начинающееся с «К» и заканчивающееся на «Q» по типу своих более крупных SUV собратьев Karoq и Kodiaq.

Примечательно, но название Kamiq для Skoda не является новым. Компания с 2018 года выпускает под таким именем компактный кроссовер в Китае (завод в Нанкине).



Несмотря на одинаковые названия европейский «Камик» и китайский будут полностью отличаться. Речь идет как о дизайне, так и о технической начинке.

В качестве платформы для европейского Kamiq выступит архитектура MQB VW Group, а в качестве двигателей должны предложить 1- 1,5-литровые 3-цилиндровые агрегаты TSI, а также 1,6-литровый дизельный TDI.

Презентация новинки состоится на автосалоне в Женеве (Geneva Motor Show-2019) в этом году.