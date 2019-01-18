Скандальная модель Zotye SR9 сильно изменилась

Впервые модель Zotye SR9 была представлена почти 3 года назад. Несмотря на то, что продавалась машина только в Китае, она получила мировую известность, так как практически полностью копировала Porsche Macan.

В этом же году была показана новая модификация паркетника, поэтому копией известного люксового автомобиля модель уже трудно назвать. Очевидно, что производитель всеми силами пытается побороть сложившийся во всём мире стереотип о том, что Zotye выпускает лишь удешевлённые подделки известных марок.

Модель получила новые бампера и решётку радиатора, кроме того, изменилась и модификация фонарей. Какие изменения произошли в интерьере пока неясно, так как фотошпионам не удалось получить снимки салона. Не исключено, что там появятся новые отделочные материалы.

Под капотом новинки будет располагаться мотор объёмом в 1.8 литра с отдачей в 177 лошадиных сил. Привод только передний. Точная дата презентации пока не раскрыта, цены также держатся в тайне. А актуальная модификация стоит около 1 миллиона 75 тысяч рублей. Отмечается, что модель может добраться и до России, но, вероятнее всего, в дореформенном виде.