SEAT анонсировала хэтчбек Leon, который будет работать на сжиженном газе

Испанский автомобильный производитель сообщил о выходе новой модификации машины модели Leon. Сообщается, что новинка будет работать на сжиженном газе.

Эксперты отмечают, что конструктивные изменения позволят автомобилистам значительно экономить на горючем, при этом, сама машина будет обладать достаточно высокой мощностью.

Представители SEAT рассказали, что анонсированный хэтчбек с полуторалитровым мотором получит отдачу в 128 лошадиных сил. Двигатель будет сочетаться с шестиступенчатой коробкой передач механического типа. Альтернативой может выступать семиступенчатая коробка передач автоматического типа.

Модель получит приставку в имени «TGI Evo». Для того, чтобы машина могла работать за счёт сжиженного газа, разработчики повысили порог износостойкости поршней. При этом, система автоматического запуска мотора нажатием кнопки сохранилось. Для хранения газа в системе предусмотрено 3 ёмкости. Если их заполнить, то хэтчбек сможет проехать не менее 500 километров. Стоимость новинки пока держится в тайне, а продажи должны открыться уже в этом году.