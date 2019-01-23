Сбежавшие с места ДТП водители сядут на больший срок

Конституционный суд страны настаивает на том, чтобы все сбежавшие с места аварии водители были наказаны более строго, нежели те, кто виноват в аварии, однако остался на месте. Стоит отметить, что в этом случае речь идёт только про те аварии, в рамках которых погибли или же пострадали люди.

Нередки случаи, когда ДТП происходит по вине пьяного водителя. Но, чтобы избежать ответственности ещё до приезда профильных служб они успевают покинуть место преступления. Спустя несколько дней такие водители приходят с повинной, уже протрезвевшие, и ссылаются на шоковое состояние. В таком случае невозможно доказать факт их опьянения во время совершения происшествия. И наказание для них становится намного более лояльным.

На основании подобных дел проходило немало резонансных разбирательств, однако, следствию так ни разу и не удалось доказать факт опьянения сбежавшего водителя. В результате был поднят вопрос о том, что нужно просто ужесточить меру пресечения для «беглецов». В соответствии с поправками, наказание за сокрытие с места аварии, в которой погибло от 2-х человек, предусмотрен срок от 4 до 9 лет. Если пострадавшие были травмированы, то за это виновник лишится свободы максимум на 4 года.