Самый дешевый «паркетник» Toyota оценен в 1,3 млн рублей

На рынке Тайваня официально стартовали продажи рестайлингового «паркетника» Toyota Yaris Cross. Стоимость автомобиля составляет в базовой комплектации 639 тысяч тайваньских долларов или 1 миллион 300 тысяч рублей, что делает эту модель самой доступной в линейке SUV марки в этой стране.

Дореформенный Yaris Cross до этого продавался исключительно на рынке Южной Африки. Посвежевший «псевдокроссовер» отправился покорять азиатские рынки и в будущем может поступить в реализацию в других странах региона.

Обновленный Yaris Cross 2019 получил видоизмененный дизайн по сравнению с предшественником, в котором поменялись бамперы, появились увеличенные колесные арки и более крупный пластиковый обвес вдоль кузова. В интерьере использован 2-цветный вариант отделки и модернизированная информационно-развлекательная система.

В моторную линейку автомобиля по-прежнему входит только один агрегат – 1,5-литровый бензиновый «атмосферный» двигатель на 105 лошадиных сил, сочетающийся с 5-скоростным МКПП или бесступенчатым «вариатором». Привод – только передний.

В список оснащения автомобиля входит: семь подушек безопасности, антипробуксовочная система, кондиционер с ручным управлением, кнопка запуска мотора и 16-дюймовые колеса.