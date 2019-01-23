Рестайлинговый Mitsubishi L200 доберется до РФ в марте

Компания Mitsubishi рассказала о своих планах на Россию на 2019 год, главным событием которого для марки станет выход нового пикапа L200. Дебют этой модели состоялся в ноябре прошлого года в Таиланде, где автомобиль уже продают под названием Triton. Что касается нашего рынка, реализация пикапа стартует в марте.

По словам представителей японской марки, в рамках обновления новый L200 получил более 2 тысяч 400 улучшений, что соответствует не рестайлингу, а полноценной смене поколений.

Передняя часть кузова нового L200 получила внешний облик в фирменном дизайнерском стиле Dynamic Shield, напоминающий экстерьер Eclipse Cross и Xpander.

Кроме того, пикап оснастили новой трансмиссией, модернизированной подвеской и улучшенными тормозами.

Технические характеристики новинки, а также цены и комплектации для России будут объявлены ближе к старту продаж.