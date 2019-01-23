Renault представил обновленный Twingo

Французская Renault представила обновленную версию своего сити-кара Twingo. В рамках рестайлинга заднеприводный городской автомобиль получил модернизированный дизайн кузова, дополнительные возможности для персонализации, а также новый мотор.

Новый «Твинго» оснастили переработанным передним бампером с более компактными воздухозаборниками, чем были раньше, и иной головной оптикой с С-образными светодиодными ДХО.

В кормовой части сити-кар также слегка изменился. Задний бампер, например, обзавелся диффузором.

Клиренс сократился на 10 мм, что по задумке разработчиков должно улучшить аэродинамические характеристики нового Twingo.

В моторную линейку обновленного сити-кара вошел абсолютно новый 1-литровый «атмосферник» с отдачей в 75 лошадиных сил при 95 Нм крутящего момента. Пару ему составляет 5-ступенчатая «механика». Кроме него доступен прежний турбированный агрегат на 93 силы и 135 Нм. Этот двигатель сочетается с 6-диапазонным «роботом» или с МКПП.