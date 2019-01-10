Ravon возвращается в Россию, но уже с другими ценами

Узбекская автомобильная марка Ravon возобновила поставки в Россию своих автомобилей. Решение о возвращении на рынок после более, чем полугодового перерыва было принято высшим руководством «Узавтосаноат», являющимся собственником завода GM Uzbekistan.

По предварительным данным, на сегодняшний день на территории России находится уже 170 автомобилей Ravon R3, собранных и отгруженных в страну из Казахстана, а еще 130 машинокомплектов направляются в соседнее государство для из сборки.

Ранее сообщалось, что неподалеку от Уфы был замечен автовоз с машинами R3, R4 и R2, однако в продажу в башкирских автосалонах они так и не поступили, поскольку цены на них не были утверждены.

Напомним, что поставки в Россию автомобилей Ravon прекратились весной 2018 года.

Ожидается, что весь модельный ряд Ravon, доступный в России прежде, за исключением Gentra, вновь начнут продавать в стране, но уже по совсем иным ценам. Так, например, стоимость седана R3 Nexia может вплотную подойти к отметке в 1 миллион рублей. Остальные модели ждет аналогичная ситуация.