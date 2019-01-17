Рассекречен новый миниатюрный Renault Clio

На одной из торговых онлайн-площадок появилась фотография ещё не представленного автомобиля модели Renault Clio пятого поколения. Продавцы не сразу спохватились, что допустили большую ошибку, и этим воспользовались энтузиасты. Фотографии новинки практически сразу разошлись по интернету.

Если верить этим снимкам, новое поколения не принесёт автомобилю принципиальных изменений. Решётка радиатора немного увеличится, изменится форма фар. А согласно прошлым утечкам информации и шпионским снимкам салона, в интерьере также не стоит ждать серьёзных нововведений. Разве что, система мультимедиа теперь будет находиться под управлением широкоформатного тачскрина.

Премьера новинки должна состояться в Женеве на тематическом мероприятии, однако, эту информацию производитель ещё не подтверждал. Отметим, что данная модель является самой продаваемой машиной марки на рынке Старого света. За неполный прошлый год было продано более 335 тысяч экземпляров Clio. Что касается рынка России, то его модель покинула ещё 2 года назад.