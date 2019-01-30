Раскрыты особенности бюджетного паркетника Skoda

Чешский автомобильный производитель рассекретил дизайн своего нового бюджетного паркетника. Отметим, что полноценный дебют состоится уже совсем скоро, в рамках автосалона в Женеве.

Компания Skoda очень ответственно и продуманно подошла к процессу рассекречивания своей новинки. Интерес публики накалялся в течение длительного времени. Сначала фирма опубликовала тизер, потом появилось имя новинки. Теперь же опубликованы реальные эскизы кроссовера для рынка Старого Света.

Как оказалось, новинка практически полностью переняла черты концептуальной модели бренда, показанной в прошлом году. Переднюю часть украшает весьма нетипичная для компании оптика. Было даже использовано решение интеграции динамических поворотников в фонари.

В основе машины положена платформа MQB. Пока что размеры авто держатся в тайне. Нет данных и о технических характеристиках. Ходят слухи, что новинка будет работать с литровым мотором отдачей в 115 лошадей в базовой комплектации. Также машине могут оснастить полуторалитровым мотором мощностью в 150 лошадей и двухлитровым дизелем с такой же отдачей.