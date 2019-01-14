Раскрыты новые подробности про Volkswagen Passat-2020

Автомобиль Volkswagen Passat-2020 нового поколения должен быть официально представлен всего через несколько часов в Детройте. Но в сети уже появились подробные характеристики новинки.

Впервые эскизы автомобиля в новой версии производитель обнародовал в середине прошлого года. В разных уголках света машина выйдет в разных модификациях. К примеру, авто в Поднебесной будет выпускаться на тележке MQB, а вот седан для Штатов модельного ряда 2020 будет основан на прежней платформе PQ46. Эксперты предполагают, что фирма просто не захотела тратиться на переоборудование производственной площадки, так как сегмент легковых авто в Америке всё равно постепенно теряет свои позиции.

Внешне американскую модель от китайской версии отличают лишь незначительные детали, включая обновлённую решётку радиатора, а также форму задних фонарей. В салоне будет установлена доработанная передняя панель. Кроме того, там появится новая система мультимедиа.

Что касается технических характеристик, то в Штатах ввиду использования старой платформы не будет представлена гибридная модификация. Под капотом будет установлен двухлитровый турбированный мотор, который работает с коробкой автоматического типа. Он имеет отдачу в 176 лошадей. В США седан появится летом, но цены пока держатся в тайне. Актуальная модификация стоит от 25 тысяч 295 долларов.