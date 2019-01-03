Прототип нового хэтчбека BMW 1-Series засняли на фото

На дороги общего пользования «выехал» прототип нового баварского хэтчбека – 1-Series. Фотографии новинки опубликовали наши коллеги из издания Motor1. Серийная версия автомобиля будет представлена до конца февраля 2019 года.

Технических подробностей относительно новинки пока известно не так много. По слухам, в качестве архитектуры для нее выступит «тележка» UKL1, хорошо проявившая себя в последних моделях «БМВ» и Mini.

Приводить в движение новинку должен 2-литровый турбодизель или 1,5-литровый турбированный 3-цилиндровый бензиновый агергат. В будущем в моторную гамму этой модели может войти гибридная модификация.

Кроме того, ожидается, что новая 1-Series окажется легче, а также просторнее предшественника.