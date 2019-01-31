Продажи Lamborghini в РФ выросли в два раза

Компания Lamborghini нарастила продажи своих автомобилей на российском авторынке по итогам 2018 года, следует из отчета аналитического агентства «Автостат».

Согласно статистической информации, опубликованной изданием, за 12 месяцев минувшего года объем реализации автомобилей итальянской марки в РФ составил 72 единицы, что в 2,3 раза выше, чем было зафиксировано за аналогичный период 2017 года.

Самой популярной моделью марки в России стал кросcовер Urus – 44 экземпляра. На второй строчке по этому показателю идет спорткар Huracan (18 машин) и суперкар Aventador (10 автомобилей).

Наибольшее количество автомобилей «Ламбо» за 2018 год было продано в Москве и Московской области (44 единицы).