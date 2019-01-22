При покупке авто могут ограничить расчёты наличными

Специалисты РОАД направили в Центробанк предложение о сокращении суммы расчёта наличными при покупке новых транспортных средств.

На данный момент очень часто встречаются ситуации, когда покупка машины за наличные обходится россиянам дешевле, нежели оплата картой банка. Многие финансовые структуры берут плату за использование терминала. И чтобы компенсировать убытки дилеры включают в цену авто надбавку за обслуживание терминала. В таком случае для многих значительно выгоднее и проще снять необходимую сумму наличкой в банке и расплатиться ею в салоне. Однако, такую возможность россияне вполне могут потерять.

В РОАД же считают, что если ограничить сумму наличных до ста тысяч рублей, то это поможет автодилерам вести более прозрачную политику на рынке в условиях честной конкуренции. При этом, комиссия по эквайрингу может быть снижена с 2 процентов всего до 0.3. В таком случае покупатели не будут вынуждены переплачивать при расчёте картой.