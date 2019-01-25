Премиум кроссовер Chery дебютировал в короткой версии

В Поднебесной состоялась официальная презентация нового автомобиля, который будет выпускаться под брендом дочерней фирмы Chery. Речь идёт про марку Exeed. Сообщается, что новый кроссовер поступит в продажу уже через несколько недель.

Отметим, что впервые китайский производитель заговорил о создании своего дочернего премиального бренда ещё в конце прошлой осени. А в качестве нового автомобиля был представлен концепт, название которого и перенял сам бренд.

Паркетник стал несколько короче своего концептуального аналога, и получил название Exeed TX.

В основу нового кроссовера была положена новая тележка М3Х. Серийную версию от концептуальной модификации отличает иная радиаторная решётка, а также улучшенная система мультимедиа в салоне. В список оборудования помимо камер кругового обзора и нескольких полезных ассистентов для водителя, также войдёт круиз-контроль адаптивного типа.

Под капотом может располагаться бензиновый мотор объёмом в 1.6 литра с отдачей в 197 лошадиных сил. А вот появится ли у новинки гибридная силовая установка, которая была у концепта – пока неясно. Напомним, что она состояла из полуторалитрового турбированного мотора с мощностью в 156 лошадей и электродвигателя с отдачей в 116 лошадиных сил.