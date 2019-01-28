Премьера нового SsangYong Actyon состоится в марте

Корейский автопроизводитель опубликовал в сети тизеры для ожидаемого кроссовера в новой генерации. Как оказалось, новинка полностью изменила свой облик.

Отметим, что в текущем поколении паркетник фирма выпускает уже 8 лет. В нашей стране авто известно под именем SsangYong Actyon. Первый рестайлинг состоялся 5 лет назад, второй – полтора года назад. Именно последняя версия заслужила максимального количества критики из-за «изломанных» фонарей и неудачной формы противотуманок. Очевидно, производитель учёл все замечания, потому что тизеры нового автомобиля демонстрируют исключительный стиль.

За основу новинки был взят концепт, который был показан весной 2016 года. Пока что габариты кроссовера не уточняются, но визуально он выглядит гораздо более крупным, нежели предшественник.



Нет информации и по поводу технических характеристик. Напомним, что концепт был оснащён мягкой гибридной системой с турбодизельным мотором отдачей в 135 лошадиных сил. Второй вариант имел под капотом полуторалитровый бензиновый мотор с десятикиловаттным электродвигателем. Вероятнее всего новая генерация паркетника также будет гибридной. Все подробности будут раскрыты уже совсем скоро в рамках автосалона в Женеве.