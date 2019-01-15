Представлен полноприводный Nissan IMs

В рамках автосалона в Детройте состоялась мировая премьера нового концепта модели Nissan IMs. Производитель позиционирует его, как спортивный седан с повышенными показателями комфорта. Эксперты же убеждены, что с помощью этой модели фирма хочет реанимировать положение седанов на рынке, ведь они очень стремительно теряют интерес публики.

Новинка представляет собой нечто среднее между стандартным седаном и современным кроссовером. Какой клиренс будет у автомобиля, производитель пока не сообщает. Машина является электрокаром и специально для неё была разработана новая тележка. В основе будет лежать сразу два электрических мотора с совокупной мощностью в 483 лошадиные силы. Ёмкость аккумулятора составляет 115 кВтч. Соответственно, на одном заряде батареи новинка сможет проехать 612 километров. Показатели динамики производитель пока что не оглашает.

Внешне авто выглядит просто невероятно. Головная оптика объединена в единую полосу. В концепте также отсутствует центральная стойка, а пассажирские задние двери открываются против движения. Завершают картину двадцатидвухдюймовые колёса. На передней панели располагается несколько экранов. Производитель рассказал, что концепт уже готов стать серийным, однако, когда именно новинка выйдет в продажу и выйдет ли вообще – пока остаётся в тайне.