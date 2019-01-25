Предсерийный кроссовер Renault Arkana впервые засняли на тестах

Компания Renault выкатила на тестовые испытания предсерийный прототип своего нового купеобразного кроссовера Arkana. Фотографии новинки опубликовало издание Autonews.

Презентация концепта Arkana состоялась в конце лета 2018 года на автосалоне в Москве (ММАС-2018). С тех пор никаких подробностей о грядущей новинке, которая выйдет в продажу на рынок России и будет выпускаться на мощностях московского завода «Рено», не приводилось, хотя на презентации «Аркана» было объявлено, что автомобиль должен поступить в реализацию в РФ уже в первой половине 2019 года.

Предсерийный прототип, заснятый фотошпионами, облачен в плотный камуфляж, но даже с ним по примерным очертаниям кузова и выпуклостям можно понять, что изменений в дизайне в сравнении с концептом произойдет немного.

Что касается технической стороны нового Arkana, то ожидается, что под его капотом будет работать турбированный двигатель на 1,3-литра Tce, разработанный в сотрудничестве с инженерами Daimler. Связку мотору составит бесступенчатая трансмиссия CVT X-Tronic, а также система переднего и полного привода в зависимости от комплектации.

Стоимость кроссовера пока не объявлена. Ожидается, что за его базовую версию будут просить не менее 1 миллиона рублей, а за «топовую» порядка 1 миллиона 900 тысяч рублей.