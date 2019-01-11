Появились подробности о новом поколении Lada 4×4 NG

Вице-президент компании “АвтоВАЗ” по продажам и маркетингу Ян Птачек в рамках пресс-конференции, посвященной результатам бренда Lada в 2018 году, выдал очередные подробности относительно одного из самых громких будущих проектов отечественного автогиганта – новой генерации легендарного внедорожника Lada 4×4.

По словам специалиста, представленный концепт-кар на автосалоне в Москве в 2018 году Lada 4×4 Vision не имеет ничего общего с будущей «Нивой», а лишь демонстрирует философию перспективных моделей марки.

Что касается полноценного предсерийного прототипа Lada 4×4 NG (New Generation), то он должен дебютировать не раньше 2020 года. При этом старт продаж нового поколения «Нивы» запланирован только на 2022 год, и, судя по последним техническим сведениям о будущей новинке, продольно размещенный двигатель и межосевой дифференциал внедорожника, которым так дорожат «нивоводы», канет в Лету.

Напомним, что концепт-кар Lada 4×4 Vision наделал немало шума после своего дебюта на ММАС-2018. Автомобиль по количеству внимания к нему со стороны прессы и посетителей автосалона стал настоящим хитом. Тем не менее, сразу после выставки мы усомнились в вероятности того, что в итоге новая «Нива» будет именно такой, какой ее показали на Московском автосалоне, что в итоге и подтвердили недавние слова Яна Птачека о том, что концепт Lada 4×4 Vision не является прототипом нового поколения знаменитого отечественного внедорожника.