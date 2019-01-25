Появились новые сведения про Defender Land Rover

В будущем году должна официально состояться премьера автомобиля Defender. Как и следовало ожидать, покупатели смогут выбирать среди двух платформ, на которых будут построены внедорожники.

В сети появились первые снимки новинки, сделанные автошпионами. Пока что транспорт покрыт плотным слоём камуфляжа, но некоторые особенности всё-таки рассмотреть удалось.

Сообщается, что сборка новых машин будет происходить на словацкой производственной площадке. Машина получит повышенные показатели проходимости. Преемник актуальной модификации будет построен по продольной архитектуре.

Платформа MLA интересна тем, что позволяет использовать не только традиционные моторы на дизеле и на бензине, но и гибридные агрегаты и даже электродвигатели. Пока что известно, что под капотом же новинки должен располагаться двухлитровый мотор на бензине или дизеле. Какие ещё агрегаты войдут в силовую линию – пока неясно.