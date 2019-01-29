Появились новые данные про Renault Clio

В конце прошлой недели французский автопроизводитель опубликовал видеотизер своего нового автомобиля модели Renault Clio. Сегодня же бренд решил дополнить уже имеющуюся информацию новым роликом и фотографиями.

В прошлом видео, опубликованном в субботу, фигурировала дата «28.01». Многие полагали, что именно в этот день фирма рассекретит новую модель. Однако, вместо этого производитель лишь ещё немного приоткрыл завесу тайны и показал новый ролик, а также интерьер авто. Кроме того, стало ясно, что премьера новинки состоится в начале весны этого года.



Как и предполагалось, бренд не стал кардинальным образом менять автомобиль. Очевидно, что такое решение было принято на основании огромной популярности актуальной версии модели. Только за прошлый год на европейском рынке её приобрело более 365 тысяч автомобилистов.

В салоне же всё переработано, начиная от отделки, и заканчивая приборами. В топовой модификации авто будет укомплектовано системой мультимедиа с шикарным экраном диагональю в 9.3 дюйма. В базовой же модификации машина получит семидюймовый широкоформатный дисплей.