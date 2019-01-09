Подростки в США разбили автомобили в автосалоне на 1 млн долларов

Согласно информации, опубликованной констеблем полиции Марком Херманом в своем аккаунте на Facebook, 6 января подростки нанесли визит одному из автосалонов в городе Хьюстон, где разбили более 20 новых автомобилей на сумму около 800 тысяч долларов.

Никто не пострадал, кроме машин, но среди них оказались весьма недешевые экземпляры. Среди них самыми дорогими оказались: Dodge Challenger Scat Pack, Chevrolet Corvette Z06, Ford Mustang GT, Porsche 911 и Jaguar XE.

В автосалоне сработала сигнализация и на место прибыла полиция, после чего несовершеннолетние преступники бежали с места преступления, но были задержаны.

В дальнейшем, в ходе расследования было выяснено, что подростки получили доступ к ключам дилерского центра, что позволило им беспрепятственно попасть на стоянку автосалона и причинить ущерб новым автомобилям.

Все четверо нарушителя порядка арестованы и помещены в центр содержания под стражей для несовершеннолетник округа Харрис (Хьюстон, США).