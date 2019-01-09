Подростки в США разбили автомобили в автосалоне на 1 млн долларов

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Подростки в США разбили автомобили в автосалоне на 1 млн долларов

Согласно информации, опубликованной констеблем полиции Марком Херманом в своем аккаунте на Facebook, 6 января подростки нанесли визит одному из автосалонов в городе Хьюстон, где разбили более 20 новых автомобилей на сумму около 800 тысяч долларов.

Подростки в США разбили автомобили в автосалоне на 1 млн долларов

Никто не пострадал, кроме машин, но среди них оказались весьма недешевые экземпляры. Среди них самыми дорогими оказались: Dodge Challenger Scat Pack, Chevrolet Corvette Z06, Ford Mustang GT, Porsche 911 и Jaguar XE.

Подростки в США разбили автомобили в автосалоне на 1 млн долларов

В автосалоне сработала сигнализация и на место прибыла полиция, после чего несовершеннолетние преступники бежали с места преступления, но были задержаны.

Подростки в США разбили автомобили в автосалоне на 1 млн долларов

В дальнейшем, в ходе расследования было выяснено, что подростки получили доступ к ключам дилерского центра, что позволило им беспрепятственно попасть на стоянку автосалона и причинить ущерб новым автомобилям.

Подростки в США разбили автомобили в автосалоне на 1 млн долларов

Все четверо нарушителя порядка арестованы и помещены в центр содержания под стражей для несовершеннолетник округа Харрис (Хьюстон, США).

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