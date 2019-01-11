Подробности про новый кроссовер Geely

Китайский автомобильный производитель в скором времени планирует выпустить в продажу свой очередной паркетник. Его внешний вид будет максимально повторять основные линии концептуальной модификации Icon.

Первые снимки нового автомобиля появились в сети ещё в середине прошлого года. Однако, на них авто скрыто под толстым слоем камуфляжа и оставалось лишь догадываться, какие именно сюрпризы скрывает бренд. Теперь же одно из китайских изданий опубликовало новые изображения, и на них всё-таки удалось рассмотреть некоторые особенности паркетника.

Стало ясно, что машина практически полностью повторяет внешний вид показанного в Пекине концепта. Естественно, производитель отказался от суицидальных дверей, а также от камер видеонаблюдения вместо боковых зеркал. Салон машины также выглядит также, как и у концепта. В центре располагается похожая система мультимедиа, и дефлекторы обдува имеют аналогичную форму. Точные сроки выхода нового кроссовера в продажу пока неизвестные. Скорее всего презентация состоится уже во второй половине этого года.

Напомним, что не так давно состоялась премьера нового китайского кросс-купе. Он стал первой моделью марки, которая построена на тележке СМА.