Подорожал проезд по участку трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург»

Сегодня стало известно о том, что дорога от МКАДа до Солнечногорска будет обходиться путешественникам дороже. Администрация региона объяснила, почему именно им пришлось повысить стоимость проезда на этом участке.

Сообщается, что максимальное подорожание составило сто рублей. Именно на столько больше придётся платить автомобилистам, которые будут проезжать через участок трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург». Но, те водители, которые пользуются абонементами, будут оплачивать проезд по старой цене.

В управляющей компании рассказали, что были вынуждены повысить стоимость проезда из-за того, что НДС увеличился с начала года на 2 процента. Кроме того, наблюдалась инфляция. Как оказалось, отдельная тарифная сетка была разработана для тех, кто пользуется бесконтактными транспондерами. Максимальный размер скидок доходит до 50 процентов.

Напомним, что 2 года назад цены за движение по этому участку вынужденно опустили из-за недовольства президента. Однако, после этого стоимость постепенно росла вместе с тем, как увеличивался автомобильный трафик на участке.