Планы фирмы Mitsubishi относительно работы в России

Отечественное представительство компании Mitsubishi недавно рассказало о том, как именно будет развиваться бренд в рамках российского рынка. Фирма хочет увеличить количество реализации своих легковых транспортных средств, а также значительно модернизировать дилерские центры.

В этом году представители бренда планируют продать в России не менее 50 тысяч экземпляров своих автомобилей. И это на 10 процентов больше, чем результаты прошлого года. Большие надежды фирма возлагает на L200. Продажи этой новинки начнутся уже через несколько месяцев и модель должна обязательно привлечь внимание россиян.

Кроме того, представительство собирается провести масштабные работы по обновлению дилерских центров, а их сейчас в России 40 единиц. Все работы направлены на повышение уровня обслуживания. Кроме того, центры должны быть оформлены в актуальном корпоративном стиле и иметь современное оснащение.

В целом, бренд собирается охватить более 2.5 процентов от общего авторынка страны. И эти планы вполне реальны, ведь в прошлом году фирма показала прирост в 86 процентов. Всего было реализовано более 45 тысяч экземпляров автомобилей.